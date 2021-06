Com moral, América pede passagem na Série A e sonha com Sul-Americana

Neste domingo (30), às 18h15, o América dá o pontapé inicial rumo ao principal objetivo na temporada, a permanência na Série A, e encara o Athletico-PR, às 18h15 (Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Vice-campeão Estadual, o Coelho chega à competição com grandes expectativas, com a permanência de Lisca no comando e um pacote de onze reforços para a temporada. Do outro lado, o Furacão aposta na manutenção da equipe da última temporada, e divide as atenções com a disputa da Sul-Americana.

A tão esperada estreia na Série A ocorre após dois anos de planejamento. Desde 2018, a última participação no torneio, o América ficou na 5° colocação da Segunda Divisão, foi semifinalista na Copa do Brasil na última temporada e vice-campeão Estadual este ano. Agora, o América terá pela frente o primeiro desafio contra o Athletico-PR.

Como chega o Furacão?

A equipe está nas quartas de final do Campeonato Paranaense, e aguarda o segundo jogo contra o Paraná, ainda sem data e local definidos. Ainda, disputa a Copa Sul-Americana e lidera o Grupo D com 15 pontos; na última quinta-feira (27), goleou o Aucas, do Equador, por 4 a 0, na Arena da Baixada, pela sexta rodada da fase de grupos. O Furacão acumula quatro vitórias consecutivas.

O Furacão manteve a base da última temporada com nomes importantes como o goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno e o meia-atacante Nikão. A diretoria trouxe apenas três reforços: o lateral-direito Marcinho, o meia David Terans e o atacante Matheus Babi.

Como chega o América?

O América disputou dezessete jogos, venceu dez jogos, empatou quatro e sofreu três derrotas, aproveitamento de 66,7%. Marcou 24 gols e sofreu 12. O time ainda está em formação, com Lisca realizando testes com os jogadores. Poderíamos dividir o grupo em três: o time considerado titular, reservas imediatos e um terceiro de jogadores brigam por um lugar ao sol – o que, segundo Lisca, provoca competitividade e eleva o nível da equipe.

Para evitar o que ocorreu na Série B, quando perdeu o título por um gol para a Chapecoense, o América reforçou, principalmente, o setor ofensivo. Das 11 contratações, 4 foram para o ataque. A diretoria trouxe os laterais-esquerdos Marlon e Alan Ruschel, o zagueiro Ricardo Silva, o lateral-direito Eduardo, os volantes Ramon e Juninho Valoura, o meio-campista Bruno Nazário e os atacantes Yan Sasse, Leandro Carvalho, Ribamar e Luiz Fernando.

O problema parece estar sendo resolvido, visto que dos dezessete jogos da equipe na temporada, o time passou em branco apenas duas vezes, justamente contra o Atlético, nos dois jogos da final do Campeonato Mineiro.

Destaques do time

Ainda que o coletivo do América sobressaia o individual, a peças de destaque na equipe. A começar pela prata da casa, e um dos mais regulares do time, o volante Zé Ricardo. Um dos pilares do meio-campo, com boa visão de jogo e chegada no terço final do campo. O segundo, o artilheiro do time e do Estadual, Rodolfo com 7 gols na temporada. Foi artilheiro do time na temporada passada com 17 gols.

Ainda no ataque do América, o destaque do time fica por conta de Ademir. O jogador fez onze jogos na temporada, seis como titular e cinco como reserva. Após o imbróglio envolvendo o Palmeiras, o jogador recebeu poucas oportunidades como titular, mas ao ser acionado, nos dois jogos contra o Cruzeiro marcou um gol e deu uma assistência. Na outra ponta, Matheus Cavichioli é o grande personagem. Se o time sofreu apenas 11 gols no ano, se deve ao arqueiro, que desempenha papel essencial no time, tanto na saída de bola, jogando com os pés, como nas defesas difíceis nos últimos jogos.

Time-base

Apesar disso, o América possui time-base para a estreia no Brasileirão com Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson, Marlon; Zé Ricardo, Juninho, Alê e Bruno Nazário; Felipe Azevedo e Rodolfo.

Lisca

Outro problema para o América na Série A: Lisca. É o técnico que está há mais tempo no comando de seu time entre os treinadores dos clubes da Série A em 2021, mas tem sido alvo de sondagens e propostas de forma recorrente desde o ano passado. Lisca afirmou, no último sábado (22), que vai ficar. “Vou seguir aqui, vamos fazer uma grande competição, uma grande Série A, é um objetivo nosso e no final do ano vamos sentar e ver o que vai acontecer”, disse.

Concorrentes

O Coelho terá que brigar com o ‘pelotão’ de baixo da tabela de classificação: Atlético-GO, Chapecoense, Cuiabá, Juventude e Sport. Com o melhor aproveitamento entre todos os times, aparece o Cuiabá com 80,4%. A equipe conquistou o título de campeão mato-grossense de forma invicta com doze vitórias e três empates; o Dourado se consagrou Decacampeão Estadual. Na Copa do Brasil, foi eliminado na segunda fase, nos pênaltis. O Atlético-GO vem de eliminação recente na Sul-Americana para o Newell’s Old Boys, e caiu nas semifinais do Campeonato Goiano. Possui aproveitamento de 77,8%.

A Chapecoense é a vice-campeã Catarinense, perdeu o primeiro jogo para o Avaí e empatou o segundo; aproveitamento de 66,7%. Também no Sul,o Juventude foi eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil para o Vila Nova e no Campeonato Gaúcho foi eliminado pelo Internacional, na semifinal; aproveitamento de 53,3% .

Com o pior aproveitamento na temporada aparece o Sport, 49,2%. Na Copa do Nordeste foi o lanterna do Grupo B com apenas 6 pontos conquistados em 24 disputados na primeira fase. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Juazeirense na primeira fase. No Campeonato Pernambucano perdeu para o Náutico, nos pênaltis, por 5 a 3, e ficou com o vice-campeonato.