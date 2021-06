Começa a caminhada do Cruzeiro na Série B

Alô, nação azul! Começa hoje a longa caminhada do Cruzeiro na Série B e a luta pelo acesso. Felipe Conceição disse na coletiva de ontem que está satisfeito e confiante no elenco que tem em mãos. Deixou claro que não espera por novos reforços de imediato, deixando esta possibilidade para mais adiante. Que as expectativas positivas do treinador se tornem realidade, a começar por uma vitória na estreia de hoje diante do Confiança, em Aracaju. Início de competição trás sempre uma ansiedade pros jogadores, comissão técnica e principalmente nos torcedores, o que é normal. Mas considero que o time está pronto pra este início. Conta com ritmo de jogo, entrosamento e base que disputou o Campeonato Mineiro mantida. São fatores que credenciam o Cruzeiro a fazer uma estreia positiva. Mas que Felipe Conceição repense sobre novas contratações. Ainda cabem no elenco um zagueiro experiente e um meia de criação. Mas ele é o treinador, e sabe que se as coisas não fluírem, ele que será cobrado.