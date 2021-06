Galo entra como favorito neste Brasileirão

Começa neste final de semana mais uma disputa de Campeonato Brasileiro para o Atlético, que entra como favorito ao título, na minha opinião. Com um alto investimento e muitos craques no elenco, além de boas peças de reposição, o Galo pode, sim, quebrar esse longo jejum. Confio muito no trabalho de Cuca, um dos melhores treinadores da história atleticana. Ele já começou a organizar a equipe, que está mais leve e correspondendo em campo depois de algumas mudanças no jeito de jogar. O Atlético vai ter adversários complicados no seu caminho, como Flamengo, São Paulo, Palmeiras e a dupla gaúcha, Grêmio e Internacional. E é bom lembrar que no Brasileirão sempre aparece alguma surpresa, bons times que ninguém costuma dar muito crédito quando o campeonato começa. Em 2020, foi a vez do Fluminense, que quase terminou no G-4. É importante também conquistar pontos diante de equipes que estão na parte de baixo da tabela. No final do último torneio, o time de Sampaoli perdeu para Vasco e Goiás, dois clubes que hoje estão na Série B. No Brasileirão não dá para vacilar. Um abraço!