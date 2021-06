Mais preparado e com foco em outras competições, Galo estreia no Brasileirão

Mais consistente, com maior planejamento e mais bagagem, o Atlético chega para a disputa do Campeonato Brasileiro nesta temporada como um dos favoritos ao título. Em 2020, após duas eliminações precoces, o time tentou levantar a taça até as últimas rodadas, mas não deu para a equipe de Jorge Sampaoli. Agora, comandada por Cuca, a equipe precisa dividir as atenções com outras duas competições: a Copa do Brasil e a Libertadores. O pontapé inicial é neste domingo (30), diante do Fortaleza, às 11h, no Mineirão.

Em 2013, Cuca, precisou poupar titulares nas rodadas iniciais do Brasileirão, visando a disputa da Libertadores. A estreia do Galo na competição nacional foi entre as quartas de final do torneio continental, contra o Tijuana-MEX. Valeu a pena, já que a equipe conquistou o título de campeão da América naquela temporada. No nacional terminou na 8ª colocação e viu o Cruzeiro, seu maior rival, levantar a taça.

Para 2021, a história é um pouco diferente. O Atlético entra em campo novamente pela liberta só em julho. Com um elenco mais completo, o Galo chega focado no torneio continental e Cuca ainda não demonstrou se irá priorizar alguma competição, mas deixou claro que irá repetir o que fez no início da temporada, enquanto disputava o Campeonato Mineiro. O treinador definiu, jogo a jogo, qual partida seria mais importante para ir com força máxima.

“Quando a gente sentiu o gosto de estar na final, que foram os jogos contra o Tombense (na semifinal), preservamos os jogadores (…) nesta temporada, a gente vai usar o elenco inteiro, por isso que foi criado um elenco forte para a gente fazer frente a todas as competições. No Brasileiro, principalmente, que são 38 jornadas e premia quase sempre o melhor elenco”, disse o técnico Cuca.

Na semana seguinte, o Galo já tem viagem para um confronto da Copa do Brasil. Encara o Remo, na quarta-feira (2), em Belém, no Pará, pela terceira fase da competição. No torneio mata-mata, o Galo já não irá contar, pelo menos na primeira partida, com cinco jogadores convocados por suas seleções. Guilherme Arana e Guga, pelo Brasil olímpico, Junior Alonso (Paraguai), Eduardo Vargas (Chile) e Savarino (Venezuela).

O Fortaleza, adversário de domingo do Galo, está na sua terceira temporada seguida na elite e pretende ficar. Na temporada 2020, o Tricolor cearense brigou contra o rebaixamento até a última rodada, mas, em 2021, quer fazer diferente e se preparou para isso. Campeão cearense, o time passou por uma reformulação e já almeja até uma vaga na Copa Sul-Americana.