Projeto pretende criar universidade de Valadares com o campus da UFJF

O deputado federal mineiro Hercílio Coelho Diniz (MDB) apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei para autorizar o governo a criar a Universidade Federal de Governador Valadares (UFGV). A proposta foi apresentada no mesmo dia em que o prefeito André Merlo (PSDB) se encontrou em Brasília com o deputado e com o ministro da Educação, Milton Ribeiro.

No encontro, que ocorreu na última semana, a comitiva de Governador Valadares pediu ao ministro a emancipação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que hoje tem um campus na cidade.

“Saímos do encontro com esperança de conquistarmos esse feito para o nosso município. A receptividade do ministro e toda a equipe, somada aos feedbacks positivos sobre a importância dessas medidas pra nossa cidade, alunos e todo corpo docente, me faz acreditar em grandes avanços para a universidade”, disse o prefeito.

Depois do encontro, o deputado federal afirmou que tem buscado “soluções práticas para a comunidade acadêmica”. “Nós entendemos que a emancipação do campus é fundamental para a instituição ter uma nova perspectiva orçamentária e de gestão”, destacou.

Pelo projeto apresentado, a UFGV terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, e a criação dependerá da “prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações necessárias ao seu funcionamento”.

É justamente a necessidade de recursos oriundos do MEC que pode emperrar a criação da nova universidade. A UFMG vem sofrendo uma grande crise financeira após corte orçamentário de R$ 100 milhões se comparado a 2020. O Ministério da Educação teve, também, redução de R$ 1,1 bilhão do seu Orçamento para o ensino superior.

Em contato com o Aparte, Diniz disse que, além da conversa inicial da última semana, mantém diálogo com o ministro da Educação e já estabeleceu “novas agendas para dar seguimento à demanda”.

Perguntado se lhe foi pedido para assumir a “paternidade do projeto”, o parlamentar argumentou que “sempre faz questão de acompanhar as demandas de Valadares e região” e que, quando foi procurado pelo prefeito e pela gestão da universidade para conversar sobre esse assunto, “logo se colocou à disposição para apoiar a reorganização da universidade, dada a importância que isso teria para o desenvolvimento do município”, mas ressaltou que o projeto é coletivo e precisa de união de forças para acontecer.

Segundo Diniz, já existiu um projeto semelhante no passado, mas não foi acatado pelo MEC também por questões orçamentárias.

O Aparte procurou o MEC sobre a viabilidade técnica e financeira para criar a UFGV, mas não havia obtido resposta até o fechamento desta edição.