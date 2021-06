Quanto vale um ídolo na construção de uma modalidade esportiva? Lembro quando o meu pai me levou no Mineirinho para ver o saudoso Fiat Minas de Pelé, Henrique Bassi, Elberto, Helder, Cebola, Urbaninho e companhia. Ginásio lotado, lembro como se fosse ontem. Comecei a jogar por desejo de praticar o vôlei e esse time despertou meu interesse.

Aquela atmosfera de final é indescritível. A Olimpíada de Barcelona, em 1992, com o Brasil campeão, ganhou o meu coração. Ali eu tive a certeza do que queria. Foram muitos anos acompanhando os jogos internacionais e nacionais. Tive também o prazer de estar próximo de alguns durante a fase de aprendizado no Minas Tênis Clube enquanto disputava as categorias de base e sonhava com o futuro no esporte. Queria vestir igual, andar igual e jogar igual. Tentava reproduzir nos treinos o que os craques faziam.

Nas peladas e nos treinos já fui Giba, Maurício e por aí vai! Imagina a felicidade de acompanhar um atleta na televisão e oito anos após dividir a quadra e ser campeão com ele. Foi assim com alguns deles na minha carreira. Cresci ao lado dos ídolos e como foi importante esse espelho.

Atualmente levo o esporte para arenas, escolas, prefeituras e para a casa das pessoas com metodologia de treinos e assinatura. Minha atleta mais jovem tem 5 anos e a mais experiente, 78. Seja na quadra de cimento ou na areia estamos falando de um esporte democrático e inclusivo. Nessas andanças percebi o grande aumento de praticantes de esportes ao ar livre.

O vôlei de praia ganhou força também pelo medo das pessoas de se aglomerarem em lugares mais fechados e com pouca ventilação. Além disso, o beach tennis e o futevolei estão em alta no coração dos mineiros. Ambos ainda não são esportes olímpicos e sofrem com a falta de representantes de peso para massificar e projetar o esporte.

Estou me aventurando no beach tennis e as referências mais próximas são Luiz Basile, atleta profissional e que foi número 1 no simples, e Matheus Andrade, profissional carioca que desembarcou na terra do pão de queijo para desenvolver o esporte e continuar evoluindo no ranking profissional.

Basile formou uma geração ensinando atletas e professores em clínicas pelo estado. Continua trilhando esse caminho de sucesso para fomentar o esporte que, hoje, sobram praticantes e faltam professores.

Onde estão os nossos ídolos no vôlei de praia? Onde estão as referências para as próximas gerações? Temos em Minas Gerais um trabalho consistente com as mulheres que já está gerando frutos. Entretanto, não temos os ídolos por perto. Com os homens é inexpressivo, infelizmente.

Faz diferença participar de uma aula e botar a mão na massa, como diz o ditado. Faz diferença visitar um treino e conversar com os atletas. Jogar com as futuras gerações diminui a distância para o ídolo e motiva quem está começando.

O maior evento esportivo do mundo se aproxima. Há esperança de medalhas que valem ouro para os atletas e diamante para a sociedade. Ter atletas brasileiros em destaque em qualquer modalidade faz com que a procura aumente por aqui. Despertado o interesse pela modalidade que obteve sucesso em uma olimpíada está o ídolo, tema da nossa coluna de hoje. Ele tem um papel fundamental para manter a chama acesa. Por mais ídolos para todos os nossos esportes em Minas Gerais e no Brasil!