TV Brasil consolida 5ª posição em SP na exibição de Os Dez Mandamentos

A novela Os Dez Mandamentos lidera o aumento da audiência no horário nobre da TV Brasil. Na praça São Paulo, a exibição da novela tem se consolidado na quinta posição no ranking das TVs abertas, constando muito próxima da quarta colocada. Além disso, houve aumento de audiência de mais de 200%, quando comparada à programação anterior do horário.

Na última semana, a exibição da novela atingiu seu novo pico de audiência na praça, com 2,51% de participação total em share, e já conta com mais de 1,5 milhão de telespectadores únicos em São Paulo.

#EBC2021: A novela Os Dez Mandamentos é sucesso na TV Brasil! Em São Paulo, tem se consolidado na 5ª posição no ranking das TVs Abertas. Na última semana, atingiu novo pico na praça, com 2,51% de participação total da audiência. #OsDezMandamentos Segunda a sábado, 20h30. pic.twitter.com/7jTjaQ7Ynt — TV Brasil (@TVBrasil) May 28, 2021

A teledramaturgia ganhou a tela da TV Brasil com a estreia de Os Dez Mandamentos em 5 de abril. A adaptação bíblica narra a trajetória de Moisés na libertação do povo de Israel. A novela vai ao ar de segunda a sábado, 20h30, com reapresentação à 0h45.

Fonte: Kantar IBOPE Media | Instar Analytics | Praça: GSP | Variável: Sh% e Rat% Domiciliar e Cov# Individual | Período: Maio de 2020/2021