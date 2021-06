Vamos superar a superação

Há um tempo quero abordar aqui um que tema que quase sempre é associado ao universo da acessibilidade e das pessoas com algum tipo de deficiência: a superação.

É comum, especialmente por parte da imprensa, vermos a superação como mote de matérias e relatos. A questão é: por que fazemos esta associação? Por que acreditamos que tudo que as pessoas com deficiência fazem é algo extraordinário?

Obviamente pessoas com deficiência fazem coisas incríveis, assim como as que não têm deficiência, e isso precisa ser destacado. Porém, o que normalmente encontramos por aí é uma inversão de importância, em que a deficiência é mais evidenciada do que a capacidade da pessoa em fazer algo incomum.

Também existem aquelas situações em que a pessoa com deficiência não faz algo tão incrível assim, mas, pelas suas características específicas, o fato é superestimado e nos faz olhar para este sujeito como alguém limitado e inferior.

Proponho um exercício para desassociarmos esses conceitos, que muitas vezes já estão embutidos em nossa concepção: primeiro, precisamos entender que superar é ir além de uma meta, é extrapolar limites. Deste modo, um surdo poeta não é extraordinário pelo fato de ser capaz de escrever poemas. Se vamos dar destaque ao fato, devemos fazê-lo pelo talento dele em sintetizar sentimentos em palavras.

Assim como um maratonista cego, que, para desenvolver tal capacidade física, precisa de dedicação e esforço, como qualquer outro atleta. Deste modo, enxergar ou não, nesse caso, é só um detalhe.

Outro ponto importante que devemos pensar é o modo como enxergamos essas pessoas no mundo. Se a todo momento pensamos nas atividades exercidas por eles como algo extraordinário, precisamos mudar nossa visão.

Acredito que é olhando o outro que entendemos suas características e as nossas, e, nesta relação, percebemos o que nos difere e, principalmente, o que nos faz iguais.