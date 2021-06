Youtuber negro é alvo de abordagem violenta da PM de Goiás ao andar de bicicleta

Youtuber, o ciclista Filipe Ferreira foi alvo de uma abordagem truculenta da Polícia Militar (PM) de Goiás no momento em que filmava manobras de bicicleta para seu canal. A ação dos militares foi registrada em vídeo por ele, e imagens circularam nas redes sociais entre a noite de sexta-feira (28) e a manhã de sábado (29) gerando revolta entre internautas pela violência da abordagem policial. Filipe é ameaçado com duas armas de fogo, escuta gritos da dupla de policiais e é algemado.

O início das imagens gravadas pelo ciclista mostra uma manobra feita com bicicleta. Filipe filmava para publicar o treino em seu canal no Youtube dedicado à prática esportiva. Segundos depois de girar com a bicicleta no ar, uma viatura policial estaciona rapidamente perto dele e, do carro, salta um militar que aos gritos ordena que o rapaz coloque as mãos na cabeça. O policial empunha a arma de fogo e ameaça Filipe.

O ciclista tenta questioná-lo sobre o porquê de uma abordagem tão violenta, e o militar, aos gritos, responde que “é o meu procedimento”. O outro policial desce e tão logo segura também sua arma de fogo e aponta contra o rapaz. Filipe chega a tirar a camiseta e arremessá-la no chão para comprovar “que não tem nada”. Logo depois, ele é revistado com agressividade e algemado.

A filmagem gerou revolta nas redes sociais, e são muitos os comentários criticando a ação da Polícia Militar. Internautas indicaram racismo dos agentes contra Filipe. Assista o vídeo: