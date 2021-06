Ituiutaba: Polícia Civil recupera máquina e implementos agrícolas

Trator foi pintado de azul na tentativa de esconder o roubo | Foto: PCMG/Divulgação

Uma semana após o crime, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), como desdobramento das investigações, recuperou um trator, além de equipamentos e implementos agrícolas, furtados em uma propriedade rural em Ituiutaba, Triângulo Mineiro. Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

A ação policial ocorreu na terça-feira (1/6). De acordo com o delegado Carlos Fernandes, após diversos levantamentos, os policiais civis chegaram até outra propriedade na zona rural, onde encontraram o trator em meio a uma vegetação densa. “O veículo já havia sido pintado para modificar sua caraterística e dificultar sua localização”, observa.

Posteriormente, a equipe da PCMG identificou o local em que o trator teria recebido nova cor. Na sequência, também recuperaram outros produtos subtraídos, como motor de popa, compressor e aparelho de solda. Segundo o delegado, os objetos furtados no dia 25 de maio estão avaliados em R$ 150 mil, além do trator.

No curso dos trabalhos, quatro pessoas foram encaminhadas à unidade policial para serem ouvidas, sendo uma autuada em flagrante. Conforme previsão legal, foi arbitrada fiança e o suspeito realizou o pagamento. “As investigações prosseguirão no intuito de identificar todos os envolvidos no furto, bem como do crime de receptação”, conclui Fernandes.