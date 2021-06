Mercadoria que havia sido furtada no supermercado | Foto: PMMG

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 29 anos foi preso na tarde desta terça-feira (08.jun.2021), após cometer seguidos furtos em vários estabelecimentos no Centro da cidade.

Incialmente, o homem furtou um fones de ouvido em uma loja na Avenida 101, próximo à esquina da Rua 100. Em seguida, furtou um pendrive de 32GB, um carregador e outro fones de ouvido em uma loja de informática. Posteriormente, tentou furtar mercadorias em um supermercado na área central, na Avenida 101 com Rua 104.

O homem foi abordado quando tentava sair do supermercado com quatro aparelhos de barbear, uma barra de chocolate pesando 1kg e um par de chinelos presos à cintura — a mercadoria estava embaixo da camiseta do autor. Diante do flagrante, devolveu os produtos furtado de forma imediata.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada. Ao ver a aproximação da viatura, o homem fugiu, no entanto, foi preso por um policial militar à paisana e entregue aos militares em serviço.

Segundo a PMMG, uma outra vítima afirmou que o autor entrou em seu estabelecimento comercial e furtou um relógio, no entanto, foi perseguido e devolveu o acessório.

O mesmo homem é acusado de furtar um boné em um outro estabelecimento comercial na última segunda-feira (07.jun.2021).

Ainda de acordo com a PMMG, o homem é conhecido no meio policial e é usuário de entorpecentes. Ele recebeu voz de prisão, sendo deixado à disposição da Justiça para providências cabíveis.

Devido à Lei de abuso de autoridade, aprovada no senado brasileiro, o nome do autor não foi revelado.