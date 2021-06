Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) apreendeu armas, munições e uma granada de uso exclusivo do Exército Brasileiro durante operação nesta quarta-feira (09.jun.2021). Um homem foi preso.

O homem abordado na zona rural de Ituiutaba e autuado em R$ 1814,24. Com ele foram apreendidos — 01 Revolver cal 38; 01 Espingarda cal 28; 02 Carabina cal 44; 01 Espingarda cal 28; 49 cartuchos diversos; 01 granada (Exército Brasileiro); Material de recarga ( chumbo, pólvora , espoleta).

O nome e a idade do suspeito não foram revelados pela PMMA. Uma rede de pesca foi apreendida em outra abordagem.

A granada que estava de posse do suspeito era do Exército do Brasil. Ele contou aos policiais que havia ganhado o artefato de presente, mas não deu mais informações sobre o suposto presente. O homem acabou preso por posse ilegal das armas. Não foram informados o nome nem a idade.

A operação Paz no Campo

A operação, intitulada Paz No Campo XV e Operação Alferes, está sendo realizada em todo o Estado de Minas Gerais. A operação tem por finalidade o combate aos crimes na zona rural sejam eles ambientais, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros, com vistas a levar a segurança objetiva com a presença policial.