Menor infrator de 17 anos foi morto durante assalto a uma tabacaria em Uberaba / Foto: Redes sociais

Uberaba, Minas Gerais. Um menor infrator foi morto durante um assalto a uma tabacaria no Bairro Abadia, na noite da última quinta-feira (10.jun.2021), por volta das 19h30. O adolescente, 17 anos, foi morto por um empresário de 43 anos.

O empresário disse à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que chegou a avistar dois suspeitos nas proximidades da tabacaria. Entretanto, mesmo diante da situação suspeita, retomou as atividades na loja. Ainda segundo o empresário, quando ele efetuava lançamentos no sistema de informática da loja, os dois jovens entraram na loja e anunciaram o assalto. Um utilizava blusa de moletom e o segundo envolvido usava um uniforme cor cinza.

Um dos assaltantes ordenou que o comparsa abaixasse as portas da tabacaria. O infrator também ameaçou e ordenou que o empresário e o funcionário deitassem no chão. Ameaçando as vítimas de morte o tempo todo, os infratores pegaram carteiras, celulares e joias de ouro.

Assista o momento da chegada dos assaltantes

Os bandidos levaram as vítimas para um cômodo aos fundos da loja. O empresário reagiu e o bandido armado chegou a atirar, mas não acertou nenhuma vítima.

O empresário relatou que conseguiu apanhar sua arma de fogo e atirou várias vezes em direção ao bandido armado. O jovem assaltante caiu desacordado e o segundo envolvido fugiu no sentido Rua Padre Albino Cela. O empresário entregou a arma de fogo ao funcionário e correu atrás do segundo criminoso, no entanto, o menor acabou sendo pego por populares e agredido violentamente. O adolescente foi entregue à Polícia Militar e encaminhado ao pronto socorro do Hospital de Clínicas da UFTM devido à gravidade dos ferimentos.

O empresário foi apresentado diante da autoridade policial.