Motocicleta do idoso caiu sobre ele | Foto: Bombeiros/divulgação

Canápolis, Minas Gerais. O corpo de um idoso de 67 anos foi encontrado em um talude no Córrego do Candunga, na tarde da última sexta-feira (11.jun.2021). O idoso estava desaparecido desde o dia 09 de junho, no entanto, o desaparecimento não havia sido comunicado à Polícia Militar e nem aos Bombeiros.

A vítima é Claredino Santos. Ele estava submerso no córrego, que fica na região da fazenda ‘Terra Roxa’ — troncos de madeira e a motocicleta da vítima caíram sobre ele. O corpo foi encontrado por um amigo da família do idoso, que resolveu efetuar as buscas no local onde ele pescava.

Acionados, os Bombeiros Militares visualizaram que o corpo estava em uma profundidade de aproximadamente 30 cm, próximo a uma ribanceira de 5 metros de altura.

Para dar prosseguimento aos trabalhos, foi necessário o tracionamento da motocicleta para a liberação do corpo. Logo após, a vítima foi retirada do córrego, sendo encontrada com ela tralha de pesca, uma bolsa com peixes e um capacete na sua cabeça.

Segundo os bombeiros, os fatos levantam a hipótese de que Claredino estava saindo de uma pescaria nesse local, onde ao subir uma trilha declivosa que margeia o córrego, com a sua moto, veio a sofrer uma queda. No entanto, ainda não se sabe o que realmente ocasionou essa queda, como um mal súbito ou desequilíbrio, por exemplo. Também, não está confirmada a causa da morte.

A perícia da Polícia Civil, além da Polícia Militar, compareceram ao local.

O corpo foi encaminhado ao serviço funerário.