Cão Kelpie Australiano durante o rebanho de gado /Foto: Pixabay

Um cão pastor, da raça Kelpie Australiano, foi leiloado por um valor equivalente a R$137 mil no último domingo (13.jun.2021). O bichinho valioso, que atende pelo nome Eulooka Hoover, tem dois anos de idade. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal The Guardian.

Os compradores ficaram no anonimato.

O leilão é realizado anualmente pela Associação Casterton Kelpie, em Vitória, na Austrália. O valor bateu o recorde anterior de mais de R$ 97 mil, registrado em 2019.

O cão Kelpie Australiano

Os Kelpies australianos são cães pastores, descendentes dos Border Collie , desenvolvidos para o pastoreio de ovelhas e de gado.

Os fazendeiros australianos, na época de 1.800, valorizavam os cães dessa raça por eles serem inteligentes e possuírem a capacidade de trabalhar de forma independente no rebanho de gado, sem muita necessidade de supervisão. Melhor dizendo, ainda eles ainda valorizam, já que até hoje fazendeiros australianos e americanos usufruem da capacidade de pastoreio do Kelpie. O peludinho tem porte médio e chega a pesar, em média, 20 kg.

Confira vídeo do Eulooka Hoover em ação: