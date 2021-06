Cantor Leonardo | Foto: Reprodução do site do artista

O sertanejo Leonardo, 57 anos, que fez dupla com o irmão Leandro, está sendo processado por Mário Soares, autor de ‘Pense em Mim’, um dos maiores sucessos da dupla. O compositor Mário Soares alega nunca ter recebido a remuneração devida pelos diretos autorais.

A alegação de humilhação, segundo o compositor que impetrou a ação judicial se dá — “Sempre que se encontram, [Leonardo] pede o número de sua conta bancária, fazendo alusão de que está milionário e que Mário merece uma caixinha”. A afirmação está nos processo que é representado pelo advogado Alexandre Teixeira Moreira.

O compositor cobra R$ 598,8 mil a títulos de indenização e royalties.

O cantor Leonardo alegou que nunca colocou Mário em condição vexatória. “Não houve nada!!!” — como consta no processo.

A música “Pense em Mim” era um reggae quando foi composta em 1985 por Mário Soares, Douglas Maio e José Ribeiro. Chamava-se “Com destino à felicidade”. Leonardo disse à Justiça que não humilhou nem enganou o compositor.

O compositor Mário Soares informou à Justiça que a dupla tomou conhecimento da música quando ela foi apresentada no “Clube do Bolinha”, na TV Bandeirantes. Alegou ainda que, somente depois de ter gravado a canção no álbum “Leandro e Leonardo Vol. 4”, eles o procuraram para obter o consentimento, o que não teria sido feito de maneira formal.

Argumentando ser à época uma pessoa de pouca instrução e experiência, Mário disse que foi pressionado por Leonardo e por outras pessoas do universo artístico a dar a autorização. Segundo ele, ao longo dos anos, recebeu quantias irrisórias pelos direitos autorais.

Leonardo disse à Justiça que o processo é uma aventura jurídica de pessoas que tentam enriquecer sem causa. “É muito estranho afirmar que, 30 anos após as tratativas relativas as canções, [Mário] finalmente sentiu-se injustiçado e resolveu buscar direitos que nunca teria recebido durante todo este período!”.

A ação está em andamento, no entanto, ainda não foi julgada.

Leandro e Leonardo

A dupla esteve no auge do sucesso na década de 90, até a morte de Leandro, em 23 de junho de 1998

