Capinópolis, Minas Gerais. Uma prática criminosa que vem se tornando corriqueira e tem chamado a atenção em Capinópolis — o furto de motocicletas com a ação de menores infratores que residem em Ituiutaba.

Na última terça-feira (15.jun.2021), dia do aniversário de Capinópolis, mais um furto foi registrado. Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma motoneta Honda Biz, cor verde, foi levada.

Na última quarta-feira (16.jun.2021), durante operação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) visualizou, na altura do km 44, um jovem conduzindo uma motoneta Honda Biz, verde, com uma bicicleta amarrada à garupa. O condutor foi abordado e se tratava de um menor de 15 anos, residente em Ituiutaba.

A PMR efetuou buscas no sistema e detectou que a motoneta havia queixa de furto no dia anterior. Segundo a polícia, o menor assumiu ser o autor do furto em Capinópolis.

O infrator foi questionado se havia outros envolvidos na ação. O menor afirmou que se deslocou até Capinópolis e diz ter agido sozinho, cometendo o furto por volta das 14h e fugindo. Ainda segundo o relato do menor aos policiais, ele escondeu a bicicleta às margens da rodovia MGC-154 e havia voltado para buscá-la.

A motoneta Honda Biz foi recuperada e a bicicleta apreendida.

O menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado ao pronto atendimento de Ituiutaba para averiguar suas condições físicas. A mãe do menor infrator foi acionada a acompanhá-lo.

Crimes recorrentes

No dia 19 de maio, um dia após a PMR recuperar uma moto furtada em Capinópolis, dois menores estavam indo de Ituiutaba à Capinópolis em uma bicicleta. Abordados, informaram que iriam cometer um novo furto na cidade e ainda debocharam, alegando que o furto na cidade é muito fácil, pois os condutores deixam as chaves na ignição. Os menores foram obrigados a retornar para Ituiutaba. Veja o flagrante obtido com exclusividade pelo Tudo Em Dia:

Menores foram obrigados a retornar à Ituiutaba

Em maio, um menor de Ituiutaba foi apreendido com uma moto adulterada, furtada em Capinópolis

Os militares abordaram o condutor, menor de idade, 17 anos, e solicitaram os documentos do veículo. O fato foi registrado no dia 18.maio.2021. Segundo a PMR, o documento registrava uma motocicleta Honda/125 ano 1997, mas ao verificar o chassi, o mesmo estava com a numeração raspada, sendo legível apenas os 4 últimos números. Ainda segundo a PMR, os números que estavam legíveis no chassi não eram os mesmos do documento. Em consulta em sistema próprio, foi constatado que a numeração do motor da motocicleta é o mesmo de uma outra moto, que encontra-se fora de circulação.

Moto apreendida tem placa de Capinópolis | Foto: Divulgação



Em janeiro, uma motocicleta foi furtada no Vale dos Sonhos

Uma motocicleta Honda Titan 150 KS, que havia sido furtada no dia 20 de janeiro em Capinópolis, foi recuperada em uma área de mata às margens da MGC-154. A rodovia liga Capinópolis à Cachoeira Dourada, no Triângulo Mineiro. A moto havia sido furtada entre no residencial ‘Vale dos Sonhos’.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima — um jovem de 23 anos—, havia estacionado a motocicleta na Rua Maria de Almeida Freitas por volta das 21h. Ao retornar, cerca de 30 minutos depois, viu que a motocicleta havia sido furtada.

Em dezembro de 2020, uma moto foi furtada na Avenida 101 e recuperada em Ituiutaba

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em dezembro de 2020 no bairro Natal, em Ituiutaba. A motocicleta havia sido furtada na Avenida 101, próximo a um supermercado na área central de Capinópolis.

Os militares viram a motocicleta parada na via e, ao consultá-la no sistema, foi constatado que era produto de furto. A Polícia Militar efetuou rastreamentos e chegou a um menor de idade, que conduzia a moto.

Veja imagens do momento do furto em dezembro de 2020