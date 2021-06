Carreta mata pedestre e cai na represa do Miranda | Foto: Bombeiros/Divulgação

Uberlândia, Minas Gerais. Um grave acidente registrado no início da noite da última quinta-feira (18.jun.2021), na BR-365, deixou uma pessoa morta. Segundo informações dos bombeiros, uma carreta carregada com 58 mil litros de etanol atropelou um pedestre no acostamento e caiu no Rio Araguari — a cabine e um dos tanques de etanol ficaram submersos.

O pedestre de 55 anos morreu no local e um casal de 40 anos que estava na carreta, conseguiu nadar até a base da ponte. Os dois foram resgatados por uma Guarnição Bombeiro Militar que passava pelo local, sendo atendidos posteriormente pela USA – Siate/ Bombeiros Militar.

Segundo relatos do condutor da carreta aos bombeiros, o mesmo veio a perder o controle da direção ao desviar de outra carreta que vinha na contra mão, deslocando para o acostamento, atropelando o pedestre, chocando-se contra a proteção da ponte e caindo no Rio.

O NEA (Núcleo de Emergências Ambientais) foi certificado. A empresa transportadora foi acionada para providenciar o transbordo da carga e retirada do veículo. Ainda de acordo com os bombeiros, a carreta não apresentava pontos visíveis de vazamento.

Um guincho de Belo-Horizonte está seguindo ao local para fazer a retirada da carreta.

Fotos: