Grande quantidade de drogas foram apreendidas em Ituiutaba com casal | Foto: PMMG/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais | 17.jun.2021. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu uma grande quantidade de maconha e skank no Independência, no final da tarde da última quinta-feira. Dois homens, 23 e 24 anos, foram presos.

A PMMG recebeu denúncias de que dois veículos estariam deslocando pela BR-365, de Monte Alegre de Minas à Ituiutaba, sendo um VW/Gol de cor preta, e o segundo um Ford/Ka de cor prata, este sendo escoltado pelo primeiro.

Segundo a PMMG, foi montado um cerco policial e o veículo VW/Gol foi parado. Uma mulher de 27 anos conduzia o veículo e havia um passageiro de 23 anos. Ainda de acordo com a PMMG, antes de precederem as buscas no interior do veículo, passou pelos militares o veículo Ford/Ka em alta velocidade e, como seria neste último carro que poderia haver materiais ilícitos, os militares deixaram o casal e priorizaram a abordagem ao Ford/Ka, não sendo possível a prisão do casal abordado.

O condutor do veículo Ford/Ka iniciou fuga pela BR-365 em alta velocidade e, ao chegar no perímetro urbano da cidade de Ituiutaba adentrou a cidade pela entrada do Posto Tamanduá, sendo que neste momento o passageiro colocou o braço para fora vindo a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição — os militares revidaram. Os autores continuaram a evadir, parando apenas quando o condutor perdeu o controle direcional, vindo a rodar e capotar o carro, quase caindo dentro do córrego Pirapitinga já no bairro Setor Norte.

Neste momento os indivíduos desceram do veículo e correram, efetuando disparos, sendo revidado a injusta agressão. Após rastreamentos, os militares localizaram um suspeito, homem de 23 anos, o qual se encontrava com um ferimento na altura do ombro esquerdo, sendo socorrido até o Hospital São José, onde encontra-se internado sob escolta.

Através de levantamentos, os militares localizaram o outro autor que evadiu, na Rua Celso Abrão, bairro Independência, o qual ao avistar os militares tentou acessar o telhado pelo muro, porém diante do desespero com que tentava se esconder, escorregou e veio a cair da beira do telhado da casa, de uma altura aproximada de 3 metros, tendo batido com a cabeça ao solo, ficando desacordado por alguns segundos. Nessa residência foi localizado grande quantidade de drogas.

O suspeito localizado na casa, homem de 24 anos, foi socorrido e está em observação sob custódia no Pronto Socorro Municipal. Na verificação do Ford/Ka, constatamos que as placas afixadas no veículo não são as verdadeiras, sendo consultado o chassi, constatou-se ser veículo roubado em 27/05/2021 em Betim/MG. Os militares ainda encontraram no interior do Ford/Ka uma arma de fogo, tipo pistola calibre .32, carregada com uma munição na câmara e seis munições no carregador, um controle remoto de portão eletrônico com uma chave, que após testado abriu o portão da casa da Rua Celso Abrão, no bairro Independência.

Os dois suspeitos encontrados foram presos e identificado o casal que evadiu, os quais foram conduzidos pelo crime de Tráfico de Drogas, Receptação e Homicídio Tentado, sendo entregues na Delegacia de Plantão, juntamente com a Droga e demais materiais apreendidos.

MATERIAIS APREENDIDOS:

54kg e 899g de substância semelhante a maconha;

3 Kg e 169 gramas de substância semelhante a maconha “skank”;

10 embalagens de substância escura e líquida, com odor forte semelhante a maconha;

9 porções a granel de substância semelhante a maconha;

01 balança digital;

01 rolo de embalagem de saco plástico transparente;

07 sete munições intactas de calibre .32;

01 carregador de pistola;

R$ 286,00 em dinheiro;

01 Pistola cal .32, marca desconhecida;

03 aparelhos celulares;

07 sete talões de cheque da CEF em nome da suspeita que evadiu.

PRESOS:

2 Homens, 24 e 23 anos.

Identificados:

Mulher, 27 anos e homem 23 anos.