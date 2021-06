Gráfico mostra o avanço da dengue em Gurinhatã

O Município de Gurinhatã tem tido ações efetivas no combate à Dengue, que já teve neste ano Mutirão de Limpeza que fez uma limpeza geral em Gurinhatã, Flor de Minas e na Comunidade da Lagoa Escondida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, com informações do Centro de Controle de Endemias – CCE, maio foi o mês com o maior número de notificações suspeitas neste ano, com um total de 7 suspeitas de dengue. Em cinco meses foram 15 notificações no total, sendo que em 2020, no mesmo período haviam sido registradas 33 notificações.

De acordo com o coordenador do CCE, Vilson Donizete, observando os números dos anos anteriores, dá para planejar ações que possam minimizar os problemas, a exemplo do Mutirão de Limpeza, e da efetividade de uma campanha educativa, onde diariamente os moradores passem a ter o hábito da observação em suas casas, visto que mais de 80% dos focos do mosquito estão nas residências.