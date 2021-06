Acidente com álcool tem aumentado durante a pandemia | Foto: Bombeiros/Divulgação

A pandemia de covid-19 contribuiu para o aumento do uso de álcool, tanto líquido quanto em gel, no ambiente doméstico. No entanto, a utilização exige precaução, especialmente durante o período de isolamento, já que algumas famílias têm passado a maior parte do tempo em casa e podem estar mais suscetíveis a acidentes envolvendo o produto.

Preocupado com o aumento do número de acidentes envolvendo queimaduras por álcool, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) volta o foco para a prevenção de uma das ocorrências mais costumeiras no atendimento diário da corporação, que causam danos terríveis e muitas vezes irreversíveis no físico e no emocional das pessoas acidentadas.

O 2º Pelotão dos bombeiros preparou algumas dicas valiosas para evitar incidentes com uso de álcool e outros tipos de queimadura quando estiver em casa. Confira a seguir:

Cuidados gerais

• Quando estiver em casa evite usar álcool nas mãos. Prefira lavar as mãos com água e sabão e siga as instruções abaixo;

• Evite fumar, principalmente deitado;

• Utilize cinzeiros fundos e com proteção lateral;

• Em queimaduras elétricas, retire o fio da tomada ou desligue a energia geral. Nunca toque na vítima enquanto ela estiver em contato com a eletricidade. Toda vítima de queimadura elétrica deve ser levada ao hospital;

• Evite manipular álcool próximo a cigarros, charutos, fósforos acesos, churrasqueiras e fogueiras;

• Não utilize álcool líquido diretamente sobre o fogo, na forma de jato, devido ao risco de explosão;

• Investigue vazamentos de gás. Feche a válvula do botijão antes de sair de casa e antes de ir dormir;

• Mantenha o botijão de gás longe do calor direto e sempre na vertical;

• Manipule os fogos de artifício com cuidado;

• Evite o uso de bronzeadores caseiros;

• Nunca considere uma queimadura um acidente sem importância;

• Fogo e bebida não combinam. Evite.

Cuidados com as crianças. Confira abaixo algumas orientações para evitar acidentes com crianças na cozinha:

• Ao cozinhar, mantenha os cabos das panelas virados para dentro do fogão;

• Ao terminar de utilizar o fogão, feche a válvula do gás e abaixe a tampa;• Não permita que as crianças brinquem com fósforos e/ou isqueiros.