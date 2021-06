(Esq) Giovani Mafioleti recebendo a câmara fria em Capinópolis. Ao lado, Roberto Revelino, presidente da Fiemg| Foto: Fiemg

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), representando o setor produtivo do Estado, adquiriu 200 câmaras frias que servirão para o armazenamento das vacinas contra a Covid-19. A aquisição das câmaras frias e a distribuição de vários insumos pelas empresas associadas beneficiarão 324 municípios, sanando um gargalo na vacinação do Estado, que é a perda de doses por falta de local adequado de armazenamento.

Nesta quarta-feira (16.jun.2021), o presidente da FIEMG Regional Pontal, Roberto Revelino, fez a entrega de câmaras frias aos municípios de Capinópolis e Ipiaçu. A iniciativa da FIEMG ocorreu por meio do Conselho Estratégico e integra as ações do Unidos pela Vacina. “Em breve, outros municípios da área de abrangência da FIEMG Pontal serão beneficiados com a doação das câmaras frias. A FIEMG atua em várias frentes em prol do desenvolvimento do setor produtivo, e não poderia deixar de contribuir também com a área da saúde, neste momento tão delicado que todos nós estamos passando com a pandemia”, disse Revelino.

“Os municípios são muito carentes de equipamentos e infraestrutura, e iniciativas como essa da FIEMG são fundamentais para que possamos trabalhar com mais qualidade e segurança, para que possamos oferecer um serviço público de saúde cada vez melhor para a população. Nós de Capinópolis agradecemos imensamente essa iniciativa”, disse o secretário de Saúde de Capinópolis, Giovani Mafioleti.

Elaine Musse, secretária de Saúde de Ipiaçu, recebe câmara fria. Ao lado, Roberto Revelino, presidente da Fiemg | Foto: Fiemg

“A doação de uma câmara fria, que será de grande valia para o armazenamento de medicamentos e vacinas, já que a qualidade da câmara é inquestionável, trazendo segurança quanto à manutenção e preservação desses itens. Estamos muito gratos. Espero estarmos juntos à FIEMG em realizações de projetos, numa interação que, certamente, trará muitos benefícios para ambas as partes”, comentou a secretária de Saúde de Ipiaçu, Elaine Musse.

Na segunda etapa da campanha novos equipamentos serão distribuídos e a previsão é alcançar mais de 400 municípios em todo o Estado.

Por Fiemg / Dina Gonçalves