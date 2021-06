Crack apreendido pela Polícia Militar | Foto: PMMG/Divulgação

Santa Vitória, Minas Gerais. Um casal, 20 e 24 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) por suspeita de tráfico de drogas em Santa Vitória, no último domingo (20.jun.2021). As prisões ocorreram no Centro da cidade. A PM chegou até o casal após denúncia de tráfico de drogas na residência.

Durante monitoramento, a PM visualizou o morador da residência saindo e mexendo em meio a vegetação na calçada da residência, momento em que a equipe PM realizou a abordagem do suspeito. Foram feitas buscas no local onde o suspeito havia mexido e ali encontrado dois invólucros contendo 40 pedras de crack prontas para a venda.

O suspeito, o qual encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, negou ser o proprietário da droga.

Foram apreendidas 40 pedras de crack, 01 recibo de depósito e dois aparelhos celulares.

A ele foi repassado o teor das denúncias, sendo ele e sua esposa, também moradora da residência, conduzidos até a Delegacia de Plantão e deixados à disposição da Justiça.