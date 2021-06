Material apreendida com o menor em Ipiaçu | Foto: PMMG/Divulgação

Ipiaçu, Minas Gerais. Um menor infrator de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no Bairro Carlos Alvarenga, no final da tarde do último sábado (19.jun.2021), por suspeita de crime análogo ao de tráfico de drogas. O menor foi abordado por volta das 16h30 e foram localizadas 05 pedras de substância semelhante a crack, preparadas para venda.

Com efeito, foi procedida a busca na residência na presença do genitor do abordado, tendo sido localizados mais 13 (treze) pedras da mesma substância escondidas, além de dinheiro e uma faca, que o menor alegou que teria sido usada em uma briga com seu irmão algumas horas antes.

A droga, a faca e R$21 Reais e moedas foram apreendidas.

O menor foi conduzido até a Delegacia de Plantão e deixado a disposição da justiça. O pai acompanhou a ocorrência.