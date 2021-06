Coronel Fernando Marcos dos Reis, e o 1º Sargento Figueira, comandante do Destacamento de PMMG no Município e o prefeito Wender Luciano

Gurinhatã, Minas Gerais. A instalação de Câmeras na saída/entrada da cidade para as regiões rurais do Município, tanto em Gurinhatã, quanto em Flor de Minas foi tema de reunião neste dia 21/06, entre o prefeito de Gurinhatã e o comando da Polícia Militar.

Segundo o prefeito Wender Luciano (MDB), a reunião em Gurinhatã teve a presença do comandante da 9ª RPM, Coronel Fernando Marcos dos Reis, e o 1º Sargento Figueira, comandante do Destacamento de PMMG no Município.

O prefeito solicitou ainda um aumento no efetivo do Destacamento de PMMG em Gurinhatã, onde por parte da 9ª Região, há a possibilidade de atendimento, visto a Formatura de novos soldados que ocorrerá em breve, e que deverão ser lotados mais dois policiais para o Município, dando condição para que Flor de Minas tenha também policiamento.

Na oportunidade, o Coronel Fernando agradeceu ao prefeito e presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba – AMVAP, pela parceria colocada à disposição da Polícia Militar, por parte do Departamento de Engenharia da AMVAP para atender ao comando da 9ª Região, na elaboração dos projetos estruturais e os quantitativos para o processo de licitação de obra na ordem de R$ 17 milhões, para a construção do novo Colégio Militar Tiradentes em Uberlândia.

A segurança na cidade e no campo podem ser melhoradas com a instalação de câmeras, que estarão diretamente interligadas na área de segurança pelo monitoramento sob a coordenação da Polícia Militar em Uberlândia.