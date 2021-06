Anta é resgatada após cair em grota na zona rural de Ituiutaba | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma anta foi resgatada após cair em uma grota na zona rural do município. O resgate foi efetuado pelos bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba e pela Polícia Militar de Meio Ambiente na última terça-feira (22.jun.2021), na ‘Fazenda Vale dos Sonhos’, na região do Bastos.

Segundo os bombeiros, ao chegarem ao local, os militares verificaram que o animal se encontrava preso a uma gruta no interior de uma mata nativa, em um lugar de difícil acesso. Ainda segundo os bombeiros, foi realizada a limpeza da área para iniciarem o resgate da anta. O animal silvestre estava debilitado e foi içado pelas equipes.

Após horas de trabalho os militares conseguiram resgatar com sucesso a anta e devolvê-la ao seu habitat natural. O animal, embora muito cansado, estava sem lesões consideráveis e saiu caminhando em direção a mata.

A anta é considerada o maior mamífero terrestre da América do Sul e que se encontra na lista de espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção no Estado de Minas Gerais, conforme DN COPAM 147/2010.