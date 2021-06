Carreta carregada com 35 mil kg de gás tomba próximo à Centralina, Minas Gerais

Centralina, Minas Gerais. Um carreta carregada com 35 mil kg de gás liquefeito de petróleo (GLP) tombou na altura do km 14 da BR-153, entre Centralina e Canápolis. O acidente foi registrado por volta das 13h da última terça-feira (22.jun.2021).

Os bombeiros do 2° Pelotão de Ituiutaba foram acionados pela Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil – Triunfo Concebra. Segundo a concessionária que efetua a manutenção da rodovia, havia risco de explosão.

Os bombeiros seguiram ao local e, ao analisarem a situação, constataram que o tanque que armazena o produto estava íntegro e sem vazamentos. Devido a necessidade de manuseio da carga química para transposição para outra carreta, o risco de explosão incêndio não foi descartado pelos bombeiros.

Segundo os bombeiros, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo vindo a sair da pista de rolamento. O condutor sofreu lesões leves foi conduzido pela concessionária para atendimento médico.

Isolamento da área de risco e manuseio da carga

As equipes dos bombeiros realizaram a sinalização e isolamento da área de ocorrência, de acordo com o indicado por manuais de emergências químicas, até a chegada da empresa responsável pelo transbordo e atendimento de emergência da carga de GLP.

Por volta das 18 horas, a operação de transbordo do produto perigoso foi iniciada tomando todas as medidas de segurança possíveis, como o aterramento do tanque e uso de EPIs pelas equipes. Os bombeiros montaram uma linha de ataque com capacidade de até 2000 litros de vazão de água por minuto, a fim de dispersar o gás em caso de vazamento e combater focos de incêndio.

Às 21 horas, a operação foi suspensa com a transposição de aproximadamente 50% da carga de GLP, sendo que será retomada nesta quarta-feira, dia 23, no período diurno.