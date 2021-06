Notas falsas totalizando R$1150,00 e um aparelho celular foram apreendidos na operação

Capinópolis, Minas Gerais. Um jovem de 23 anos foi preso no Florêncio II na noite da última terça-feira (22.jun.2021), após aplicar golpes com notas de real falsas.

O primeiro golpe aplicado pelo jovem foi no próprio cunhado, que estava na fila de uma casa lotérica na Avenida 101 para efetuar um depósito bancário. O suspeito chegou e solicitou que a vítima trocasse R$100 em duas notas de R$50 — a troca foi efetuada, entretanto, a operadora de caixa da casa lotérica identificou as duas notas falsas. A vítima, 20 anos, ligou para o suspeito do golpe e relatou o fato, tendo as notas originais ressarcidas.

O segundo golpe foi aplicado em uma loja na Avenida 101, que realiza reparos em aparelhos celulares. O suspeito solicitou o reparo da tela de um aparelho celular e pagou o serviço — R$300— com notas falsas. O empresário identificou as notas fake algum tempo depois de recebê-las e acionou a Polícia Militar de Minas Gerais por volta das 18h10.

Os militares foram até a casa do suspeito e tiveram a entrada autorizada no local. Segundo a PMMG, uma nota de R$100 estava pendurada no varal e chamou a atenção dos policiais. O suspeito, então, informou que havia comprado as notas falsas na internet e pago o valor de R$300 por elas. Segundo o jovem de 23 anos, R$1.150,00 em notas falsas foram adquiridas e estavam escondidas dentro de uma caixa de sapatos.

As notas chegaram via Correios.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao pronto atendimento local para averiguação de sua integridade física, em seguida, foi deixado à disposição da Justiça.

O caso será repassado à Polícia Civil para investigação.

Dinheiro falso na região

A Polícia Militar apreendeu R$5 mil reais em notas falsas no dia 20 de maio deste ano em Ituiutaba. Segundo a PMMG, um jovem de 24 anos foi preso quando recebia o pacote de notas falsas.

De acordo com a polícia, o mesmo jovem foi detido em 2020 pelo crime de estelionato, quando, na ocasião, ele usava cartões clonados para fazer compras pela internet em estabelecimentos de Ituiutaba.