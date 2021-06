Capinópolis, Minas Gerais. A 12ª edição do Leilão Direito de Viver, que angaria fundos ao Hospital de Amor de Barretos-SP, terá início no próximo sábado (26.jun.2021), e será virtual.

A tesoureira Érica Fonseca e o coordenador do leilão, Cleidimar Zanotto, participaram de uma entrevista ao vivo com o jornalista Paulo Braga. A live entrevista foi realizada na noite da última quinta-feira (24.jun.2021), sendo transmitida no Tudo Em Dia, Facebook e no Youtube.

Assista à entrevista sobre o Leilão Direito de Viver:

Na entrevista, Érica Fonseca, que também é voluntária na Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Capinópolis (AVCC-C), ressaltou a importância do trabalho voluntário no combate ao câncer. A AVCC-C mantém, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis, uma casa de apoio em Barretos-SP.

Cleidimar Zanotto, que também é o atual prefeito em Capinópolis, explicou como será a dinâmica do leilão virtual. O aplicativo utilizado será o WhatsApp com algumas ações automatizadas — confira algumas dicas:

Menu de Opções do Grupo Leilão Direito de Viver de Capinópolis

00 – Exibe este Menu de opções

01 – Cadastrar o usuário (01-SEU NOME COMPLETO-CPF SOMENTE NUMEROS)

02 – Leilão que está participando

03 – Lista dos Lotes Abertos do Leilão

04 – Informações do lote sendo leiloado

05 – Último lance dado no lote

06 – Informações de um lote do leilão (06-lote)

07 – Extrato de compra

08 – Pré-lance em um lote (08-lote-lance)

Ex: 08-19-1000 (pré-lance no lote 19 de 1000,00)

09 – Lista de todos os lotes do leilão (vendidos ou não)

Para dar um lance, basta dar o lance digitando somente o valor, em números sem pontos e sem virgulas — ex: 576.

Hospital de Amor e os Doutores da Alegria

A entrevista ao vivo foi encerrada com uma apresentação dos Doutores da Alegria que atuam no Hospital de Amor de Barretos. Figuerino e Mingal (sic) levam diversão e proporcionam um ambiente mais suave.

No passado, Mingal já foi um dos pacientes tratados com câncer no hospital. Assista uma das apresentações com imagens exclusivas do Tudo Em Dia.