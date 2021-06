Desde seu lançamento em 2005, o YouTube só cresceu quando se trata de plataformas de mídia social voltadas para vídeo. Este desempenho chamou a atenção das maiores empresas do mundo digital, o que levou à aquisição da plataforma pela Google em 2016, onde o investimento e a adesão aumentaram, tornando-se o site mais predominante no que diz respeito a streaming e vídeo online.

Comparado a outras redes de vídeo, o YouTube possui uma reputação incomparável no que diz respeito a atrair públicos de todas as idades, já que é utilizado para recreação, instrução, divulgação, entre outros assuntos.

Atualmente, a plataforma conta com 1 milhão de criadores de conteúdo de 30 países ao redor do mundo, onde muitos podem monetizar seus vídeos, simplesmente ganhando dinheiro com seu conteúdo no YouTube. Nos países com maior mercado mundial, 73% dos adultos nos EUA usam o YouTube, enquanto na Índia 93% das pessoas que assistem a vídeos usam o YouTube.

Ou seja, a relevância da plataforma não pode, de forma alguma, ser ignorada pelas empresas que almejam o sucesso, afinal nunca foi tão fácil fazer uma campanha de marketing num canal que atrai tanto interesse público.

Caso você ainda não esteja convencido de sua relevância, aqui estão duas métricas que podem mudar sua mente:

Visibilidade global massiva – o YouTube está localizado em 91 países e está sendo acessado em 80 idiomas diferentes, o que representa quase 95% de toda a Internet população;

Youtube recebe mais de 500 horas de conteúdo a cada minuto

Compartilhamento massivo de conteúdo – as pessoas enviam quase 500 horas de vídeo no YouTube a cada minuto, o que permite que as empresas se conectem com várias pessoas e entidades diariamente.

O YouTube é utilizado não apenas para anunciar empresas, mas também para agregar autoridade à organização, estabelecendo uma relação de confiança com os clientes, pois as empresas presentes na plataforma possuem páginas e sites classificados como mais confiáveis ​​e melhor classificação nos buscadores.

Anteriormente, em um período não muito distante, tal audiência, relevância e autoridade só eram alcançadas por gigantes que pagavam uma fortuna para ter suas marcas anunciadas em alguma propaganda dos melhores canais de televisão no horário nobre.

Para quem procura um editor de vídeo para iniciar seu trabalho de marketing na plataforma do Youtube e precisa de algum investimento em um computador que rode aplicativos pesados, além da busca por conhecimentos específicos em design e softwares para a indústria, a melhor alternativa é apostar em um sistema de nuvem.

Atualmente, um servidor de edição de vídeo em nuvem de muito sucesso é o InVideo, que possui uma interface intuitiva e uma série de modelos prontos que permitem que suas cenas sejam inseridas em um contexto já formado.

A plataforma também possui imagens, arte e música livres de direitos autorais, o que permite que tais peças sejam utilizadas em campanhas publicitárias sem impactar em qualquer violação de autoria, processos ou ações semelhantes.