Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco promoveu uma manhã destinada à ressaltar a cultura e o talento dos alunos. Intitulado ‘Manhã Literária’, o evento foi realizado de forma virtual no dia 19 de junho de 2021.

Os alunos gravaram suas apresentações — recitando poemas, versos, contos, poesias, canções e até leitura da Bíblia Sagrada— e enviaram aos organizadores do evento. Todas as apresentações foram premiadas simbolicamente, dentre todas, três se destacaram — Raquel, do 1º Ano ‘C’; Gabriele Correia Cabra, 7º Ano ‘A’; Daiane Dutra, 3º EJA— ocuparam o 3º, 2º e 1º lugar respectivamente, recebendo uma premiação especial.

Daiane Dutra, primeira colocada, recitou o poema ‘Ser Feliz’, de Fernando Pessoa. “Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. E você pode evitar que ela vá a falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem desilusões” — trecho do poema.

O evento cultural foi coordenado pelos professores Ângela, Fabiano, Luiza, Maria Cristina e Rosângela. A diretora da instituição de ensino é Roselena Alves Silva.

Segundo a coordenação, “o projeto Manhã Literária Virtual 2021 anseia em resgatar a cultura de contar e ouvir histórias, despertar o gosto pela leitura de poemas, contos, músicas e poesias”.

O evento cultural também contou com a participação da professora Miriam Silva, que recitou o emocionante poema de Lulu Benencase — ‘Brinquedo de Escondê’.

Conceito de cultura

O conceito de cultura pode ser compreendido por citações dos autores Jeiele P. Rodrigues da Silva e Jididias Rodrigues da Silva, que ressaltam que todo ser humano não vive sem a cultura, pois se enquadram como criadores e propagadores.

Atemporal, cultura pode ser tudo aquilo que os seres humanos produzem para se colocar no mundo, de modo que todo tipo de arte são exemplos de produções culturais. As diferenças culturais entre civilizações contribuem para entender a história daquela civilização.