Bombeiros capturam raposa em Ituiutaba | Foto: Bombeiros

Ituiutaba, Minas Gerais. Na manha dessa segunda-feira, 28 de junho, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para capturar uma raposa que se encontrava nos fundos de uma residência no bairro Jerônimo Mendonça.

De acordo com o solicitante, o animal estava bastante assustado e tentando se esconder sob alguns materiais que estavam estocados no seu quintal, tendo sido orientado a permanecer com o animal em seu campo de visão até a chegada da guarnição ao local.

Prontamente, os Militares realizaram a captura do animal com técnicas e equipamentos específicos de salvamento terrestre, sendo posteriormente, solto em área de preservação ambiental.

Apesar de sua aparência inofensiva, o CBMMG adverte quanto aos riscos de tentar se aproximar/capturar animais silvestres por conta própria. A raposa possui aparência semelhante a um cachorro, podendo atacar caso se sinta acuado, causando ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros orienta a população para que realize o contato via 193 sempre que se depararem com animais silvestres no perímetro urbano para que a corporação possa realizar a captura segura do animal e devolvê-lo ao seu habitat.