Aeronave dos bombeiros/Samu fazem transporte de idoso de Ituiutaba à Uberlândia | Foto: Bombeiros/divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. A aeronave dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realizaram o transporte de emergência de um idoso de 71 anos de Ituiutaba à Uberlândia. A ação emergencial ocorreu na manhã desta terça-feira (29.jun.2021).

Segundo a assessoria dos bombeiros, o paciente teve um desmaio e dores torácicas intermitentes na última segunda-feira, sendo necessário o transporte do idoso ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia — HC-UFU.

Após ser acionada, a aeronave da corporação deslocou-se de Uberaba para Ituiutaba, chegando por volta de 09h30. Em terra, a ambulância do SAMU transportou o paciente do Pronto Socorro e até a aeronave, que pousou no quartel. Segundo os bombeiros, o paciente estava com respiração espontânea.

Os bombeiros, através do Batalhão de Operações Aéreas possui seis aeronaves — cinco helicópteros e um avião— e quatro bases de atendimento estrategicamente escolhidas: Belo Horizonte, Varginha, Montes Claros e Uberaba.

O Batalhão de Operações Aéreas é parte do planejamento estratégico da corporação para aumentar o número de atendimentos, diminuir o tempo-resposta à população mineira, atuar em resgates, transporte de órgãos e tecidos para transplantes. Além disso, as aeronaves possibilitam o transporte aero-médico inter-hospitalar de pacientes graves, que necessitam de tratamento em hospitais de referência que estão fora da sua região