O irmão do apóstolo, bispo Vanderley Santiago, de 53 anos, faleceu em São Carlos na última segunda-feira (28) | Foto: reprodução

Após perder o irmão para a Covid-19, Valdemiro Santiago, líder religioso que comanda a Igreja Mundial do Poder de Deus, disse que irá se vacinar contra a doença. O Autointitulado apóstolo tem 57 anos e é irmão de Vanderley Santiago, vítima da covid-19.

O bispo Vanderley Santiago foi sepultado em São Carlos, interior de São Paulo. Ele chegou a tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 16 de junho.

“Vou me vacinar, com certeza. Não que eu confie na vacina, só confio em Deus. Até porque eu devo obediência também, não é?”, a informação foi repassada a um veículo do grupo EPTV.

Líder polêmico

Valdemiro Santiago, que faz a locação de espaços da tv aberta para divulgar sua mensagem, chegou a comercializar sementes de feijão para curar a Covid-19. A Justiça Federal de São Paulo pediu indenização de R$ 300 mil ao pastor Valdemiro e à igreja por prática abusiva da liberdade religiosa e determinou que o Ministério da Saúde alerte sobre o falso tratamento.