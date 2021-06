O cabeleireiro Jassa mostrou o antes e depois do apresentador Silvo Santos | Foto: Reprodução Instagram

Sem previsão para retomar as gravações de seu programa no SBT, Silvio Santos, 90 anos, resolveu cuidar do visual, dando um passadinha no salão do amigo Jassa. Silvio tingiu os cabelos grisalhos.

O apresentador está afastado da apresentação dos programas do SBT desde o início da pandemia.

Vacinado contra a Covid-19

Silvio Santos toma segunda dose de vacina contra Covid-19 em março, na capital paulista. O apresentador vestia um pijama estampado com aviões de dinheiro coloridos, da marca de seu neto, o ator Tiago Abravanel.