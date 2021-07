PMMA desarticula mineração irregular em Ituiutaba | Foto: PMMA/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) realizou uma operação de combate à mineração ilegal no munícipio de Ituiutaba nesta quinta-feira (01.jul.2021). Segundo a PMMA, a operação teve como objetivo prevenir extração ilegal de minérios na região, além de levar a segurança à população rural e coibir a prática de outros crimes como roubos, furtos, tráfico de drogas etc.

Durante o patrulhamento na região rural do São Vicente foi identificado pelos policiais Militares Ambientais duas extrações de rocha basalto sem devida licença ambiental, caracterizando crime ambiental, além do crime de usurpação de bens da união, sendo que as penas somadas podem ser de mais de cinco anos de detenção.

Foram presos 03 autores do sexo masculino em fragrante delito, e todo material usado na extração ilegal foi apreendido.

Foram apreendidos 81 ponteira; 27 pichote; 09 marreta; 02 maceta; 04 picareta; 06 enxada; 06 Pá; 10 alavanca e 05 carrinhos de mão.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia da Policia Federal de Uberlândia para providências de Policia Judiciária.

Imagens da operação

extracao mineral irregurar em itba 3

