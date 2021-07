As manifestações contra o Governo Bolsonaro acontece em todas as regiões do Brasil | Foto: Divulgação/Une

A terceira onda de protestos contra o Governo Bolsonaro acontece neste sábado, 3 de julho —#3J — , em todas as regiões do país, convocadas pelas entidades estudantis, UNE ( União Nacional dos Estudantes), UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e ANPG ( Associação Nacional Pós Graduação) e movimentos sociais. As manifestações acontecem em meio às denúncias de corrupção no governo na compra de vacinas e fortalecidas pelo super pedido de impeachment protocolado na última quarta-feira, 30 de junho.

Para Iago Montalvão, presidente da UNE, entre a segunda manifestação e essa marcada para amanhã, os crimes cometidos por Bolsonaro aumentaram. “Não existe qualquer possibilidade de proteção ao povo brasileiro com a política de morte e desmonte praticada por esse governo. É urgente que ele responda por seus crimes e seja impedido de continuar (des)governando o país”.

Já Rozana Barroso, presidente da UBES, diz que o governo Bolsonaro representa um risco à população. “Entre boicotes – corrupção – para a compra de vacina, desprezo à vida, cortes na educação, auxílio emergencial que não sustenta as famílias, o cenário que Bolsonaro cria é desesperador e trágico, portanto precisamos lutar e fortalecer o Fora Bolsonaro”.

Flávia Calé, presidente da ANPG, ressaltou a importância da pressão nas ruas para que o processo de impeachment seja acelerado. “O superimpeachment é um amadurecimento da sociedade e um passo importante para a constituição da frente ampla para derrotar o governo fascista. Isso aumenta a pressão política sobre o governo e aumenta a representatividade do pedido para que a presidência da Câmara o aceite. É importante que essa frente ampla se reflita nas ruas nas próximas manifestações deste sábado, porque derrotar Bolsonaro é defender a democracia, a ciência e a vida dos brasileira”, avalia As recomendações para manifestação são uso de máscara, álcool em gel e estratégias de distanciamento.

Os atos contra o Governo Bolsonaro estão confirmados pelas entidades estudantis UNE, UBES e ANPG.

SUDESTE

1- SP: Santos – 16h – Estação da Cidadania

2- SP: Piracicaba – 9h – Mercadão

3- SP: São Paulo – 15h – MASP

4- RJ: Rio de Janeiro – 10h – Zumbi dos Palmares

5- RJ: Barra Mansa – 11h – Praça da Matriz

6- RJ: Nilópolis – 17h – Praça dos Estudantes (sexta, 02/07)

7- RJ: São Fidelis – 09h30 – Praça Guilherme Tito de Azevedo

8- RJ: Valença – 09h30 – Jardim de Cima

9- SP: Ilha Solteira – 18h – Praça Paiaguas

10- SP: Campinas – 10h – Largo do Rosário

11- SP: Rio Preto – 14h30 – Av Andaló (em frente a prefeitura)

12- MG: Juiz de Fora – 10h00 – Parque Halfeld

13- MG: Poços de Caldas – 17h00 – Praça Pedro Sanches

14- MG: Belo Horizonte – 14h00 – Praça da Liberdade

15- MG: Pouso Alegre – 10h00 – Praça da Catedral

16- MG: Formiga 19h00 – Praça da Matriz

17- MG: Ouro Preto 10h00 – Morro do Velório/Praça Tiradentes

18- SP: Suzano – 10h – Praça dos Expedicionários

19- SP: Poá – 12h – Igreja Santo Antônio

20- MG: Ipatinga – 09h00 – Praça 1 de Maio

21- SP: Peruíbe – 12h00 – Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves, 2582

22- SP: Praia Grande – 10h00 – Praça da Fatec

23- SP: Sorocaba – 10h00 – Praça Cel. Fernando Prestes

24- SP: São José dos Campos – 09h00 – Praça Afonso Pena

25- SP: Ribeirão Preto – 9h00 – Explanada do Teatro Pedro II

26- MG: Viçosa – 09h30 – Calçadão (Ato Simbólico)

27- SP: Limeira – 9h30 – Avenida Maestro Xixirri

28- SP: Osasco – 12h30 – Estação Osasco.

29- SP: Cubatão – 10h00 – Parque Anilinas

30- MG: Diamantina – 10h00 – Mercado Velho

SUL

1- PR: Assis Chateaubriand – 09h00 – Ginásio de Esportes

2- PR: Guarapuava – 10h30 – Praça Cleve

3- RS: Porto Alegre – 15h00 – Largo Glênio Peres

4- PR: Foz do Iguaçu – 11h00 – Terminal de Transporte Urbano

5- PR: Curitiba – 15h00 – Praça Santos Andrade

6- SC: Brusque – 10h00 – Esquina da Av. Getúlio Vargas c/ 1º de maio

7- SC: Chapecó – 09h30 – Catedral

8- SC: Florianópolis – 09h30 – Praça Tancredo Neves

9- SC: Garopaba – 15h00 – Rua do Na Lata

10- SC: Joinville 10h00 – Praça da Bandeira

11- SC: Blumenau 10h00 – Praça Teatro Carlos Gomes

12- SC: Lages 10h00 – Calçadão

13- SC: Criciúma – 09h00 – Praça da Santa Luzia

14- SC: São Francisco do Sul – 14h00 – Igreja Matriz

15- SC: Herval D’oeste – 14h30 CARREATA – saindo da Praça

16- SC: São Miguel do Oeste 10h00 – Trevo de SMO/saída para MaravilhaI

17- SC: Concórdia – Calçadão (Esquina com a Dr Maruri) | 15h

18- SC: Timbó 15h00 – LIVE/ATO ONLINE | (Domingo – 04/07)

19- SC: Canoinhas 16h30 – Praça Oswaldo de Oliveira

20- PR: Maringá – 15h00 – Estacionamento do Willie Davis

21- PR: Cascavel – 10h00 – Catedral

22- PR: Paranaguá – 14h00 – Praça dos Leões

23- PR: Antonina – 10h00 – Jekiti (haverá arrecadação de agasalhos e produtos de limpeza para comunidade Guarani Kuaray-haxa)

24- PR: Morretes – 15h00 – Rotatória

25- PR: Londrina – 16h00 – Praça Ouro Verde

26- PR: Ponta Grossa – 15h00 – Praça Barão de Guaraúna

27- PR: Irati – 10h00 – Em frente ao Batatão

28- PR: Francisco Beltrão – 14h00 – Praça da Matriz

29 – RS: Erechim – 13h30 – Esquina Democrática

30 – RS: Caxias 15h00 – Praça Dante Alighieri

31 – RS: Canoas – 13h00 – Praça do Avião

32 – RS: Pelotas 10h00 – Largo do Mercado

33 – RS: Cruz Alta 10h00 – Câmara de vereadores

34 – RS: Rio Grande 11h00 – Largo Dr. Pio

35 – RS: Ijuí – Praça dos Imigrantes, 15h

36 – RS: Sapucaia do Sul 13h00 – Calçadão

37 – RS: Novo Hamburgo – 10h00 – Praça do Imigrante

38 – RS: Passo Fundo – 15h00 Praça da mãe

39 – RS: Santa Maria – 13h00 – Praça Saldanha Marinho

NORDESTE

1- BA: Salvador – 14h00 – praça do Campo Grande

2- PE: Recife – 9h00 – Praça do Derby

3- SE: Aracaju – 14h00 – Praça da Bandeira

4- MA: São Luís – 09h00 – Praça Deodoro

5- PB: João Pessoa – 09h00 – Lyceu Paraibano

6- RN: Natal – 15h00 – Midway Mall

7- PI: Teresina – 09h00 – Praça Rio Branco

8- PI : Picos – 07h30 – Praça Felix Pacheco

9- PE: Caruaru – 09h00 – INSS

10- CE: Fortaleza – 15h00 – Praça Portugal

11- BA: Jequié – 09h00- praça Luiz Viana.

12- BA: Porto Seguro – 08h0p praça São Sebastião

13- BA: Juazeiro – 09h00 – praça Dedé Caxias.

14- BA: Itaberaba – 09h00 – praça do Coqueiro

15- BA: Curaçá – 10h00 – em frente à feira municipal

16- CE: Caucaia – 08h00 – Praça da Matriz

17- CE: Sobral – 08h00 – Praça de CUBA

18- CE: Itapipoca – 07h30 – Parque de Exposições

19- CE: Juazeiro Do Norte 09h00 – Prefeitura

20- CE: Maracanaú – 16h00 Praça da Estação

21- CE: Iguatu – 17h00 – Av Fransquinha Dantas

22- CE: Icó – 16h00 – Theatro Da Ribeira Dos Icon

22-CE – Limoeiro Do Norte 7h30 – Rodoviária/Centro

CENTRO-OESTE

1- MT: Cuiabá – 09h – Praça Alencastro

2- GO: Goiânia – 09h – Praça Cívica

3- MS: Aquidauana – Carreata 15h Praça dos Estudantes

4- MS: Bonito – Ato Simbólico 10h00 – Praça da Liberdade

5- MS: Campo Grande – Passeata 9h Praça do Rádio

6- MS: Nioaque – Ato Simbólico – Praça Central

7- MS: Ponta Porã – 30/6 Manifestação 10h Entrada da Cidade

8- MS: Terenos – Carreata 9h Loteamento Jd do Serrado

9- GO – Cidade de Goiás 09h30 – Concentração Praça do Chafariz

10- GO – Rio Verde – 09h00 Concentração Av. Presidente Vargas em frente ao Cristo

11- Goiás – Caldas Novas – 16h00 – Concentração Praça da Matriz

12- GO – Goianésia – 08h30 Concentração Av. Brasil, saída para Ceres

13- GO: Jataí – 09h00 – Concentração na Praça Tenente Diomar Menezes

14- GO: Catalão – 09h00 Concentração Praça Getúlio Vargas

15- DF: Brasília – 16h – Museu Nacional

NORTE

1- PA: Belém – 8h00 – Praça da República

2- AM: Manaus – 15h30 – Praça da Saudade

3-AP: Macapá – 16 horas – Praça da Bandeira