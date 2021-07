Caminhão estava estacionado há vários meses no local | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Um caminhão foi incendiado na noite da última sexta-feira (02.jul.2021) em Ituiutaba.

Segundo informações dos bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba, o veículo estava estacionado há vários meses no local. Ainda de acordo com os bombeiros, um vizinho teria informado que o ato foi praticado por um incendiário, que não teve sua identidade revelada.

Os militares bombeiros contiveram as chamas.