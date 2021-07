Celulares, drogas e uma réplica de arma de fogo foram apreendidos com o menor | Foto: PMMG/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu um menor de idade de 16 anos, por crime análogo ao de tráfico de drogas. Segundo a PMMG, com o menor de idade, foram apreendidos 15 pedras de crack e 27 pinos de cocaína. A ação policial foi registrada no último sábado (03.jun.2021), no Independência.

A guarnição policial visualizou o menor em atitudes suspeitas, conduzindo uma motocicleta. Foi realizada a tentativa de abordagem, no entanto, o menor fugiu. Em determinado momento, a motocicleta apresentou problemas mecânicos e o menor abandonou o veículo e fugiu correndo, tentando se desfazer de alguns objetos. Os militares conseguiram abordar o suspeito e encontram as drogas.

Em buscas realizadas na residência do suspeito, foram encontradas mais pedras de crack, pinos de cocaína, uma réplica de arma de fogo do tipo pistola e 3 aparelhos celulares.

O menor foi conduzido até a Delegacia de Plantão por infração penal análoga ao crime de Tráfico de Drogas e deixado à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada no transporte da droga foi apreendida e removida ao Pátio credenciado.