Dep. Daniel Silveira (PSL – RJ). Foto Michel Jesus/Câmara dos Deputados



O deputado federal Daniel Silveira (PSL/RJ) foi recusado por quatro embaixadas, ao pedir asilo diplomático. O deputado da radical direita brasileira foi preso pela segunda vez no final do mês de junho. A informação sobre os pedidos de asilo são do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Os advogados do deputado teriam confirmado os pedidos de asilo, no entanto, não revelou o nome das embaixadas que negaram o pedido. A defesa informou que foram três países europeus e um asiático.

De acordo com a publicação do portal, as embaixadas teriam recusados os pedidos porque os países não são signatários da Carta de Caracas — o que inviabiliza a concessão do asilo.