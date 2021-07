O veículo foi recuperado em meio a um canavial em Ituiutaba | Foto: PMMA

Ituiutaba, Minas Gerais. Nesta terça-feira (06.jul.2021) a Polícia Militar Ambiental (PMMA) recebeu informações de que havia um carro abandonado em um canavial no Município de Ituiutaba. De imediato, uma guarnição seguiu até local e localizou o veículo VW Fox, cor prata.

Após as consultas no sistema, foi verificado que o veículo havia sido furtado em uma residência do município de Ituiutaba-MG no mês de fevereiro desse ano.

O veículo recuperado foi removido ao Patio credenciado pelo DETRAN e será feito o devido registro a autoridade de polícia judiciária competente.

A PMMA ressalta a principal função da instituição. “A Policia Militar de Meio Ambiente tem por objetivo não só prevenir e reprimir crimes ambientais, mas também de levar segurança à população rural e coibir a prática de outros crimes como roubos, furtos, tráfico de drogas”, destacou a assessoria.