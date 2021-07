Material apreendido pela polícia com o casal

Ituiutaba, Minas Gerais. Um casal — 25 e 19 anos— foi preso na noite desta sexta-feira (09.jul.2021) por volta das 18h25, após grande operação desencadeada pela Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG. Durante patrulhamento preventivo pela área central da cidade, a equipe policial visualizou um indivíduo suspeito no interior de um bar, que ao perceber a aproximação da viatura e dos militares, ficou desconcertado, apreensivo e demonstrou nervosismo.

As informações são da PMMG. Segundo os militares, já haviam informações de que o suspeito estaria envolvido com o tráfico de drogas e estelionato.

Durante as buscas em seu veículo, os militares encontraram uma porção de maconha, que o cidadão alegou ser para seu consumo.

Por conta do flagrante delito, bem como em virtude da contradição apresentada em relação a real localização de seu imóvel, desencadeou-se uma Operação “Batida Policial”, ocasião em que foram realizadas buscas na residência e localizada uma mala de viagem contendo em seu interior 17 (dezessete) barras de maconha, além de diversos materiais e produtos possivelmente adquiridos através de estelionato.

Um automóvel e uma motoneta, ambos de propriedade do autor, também foram apreendidos.

Foi dada voz de prisão ao autor e a esposa dele, que também reside no local, sendo ambos apresentados perante a autoridade de Polícia Judiciária com as drogas e demais materiais.

Foi apreendido um tablete de maconha pesando 02 (dois) gramas; 17(dezessete) tabletes de Maconha, pesando 15(quinze) Kg; um tablete de maconha pesando (doze) gramas; R$ 914,00 (novecentos e quatorze) reais em espécie; dois telefones celulares; diversos materiais e produtos provavelmente adquiridos através de estelionato; um automóvel e uma motoneta.