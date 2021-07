Carga ficou espalhada pela pista | Foto: PRv/Divulgação

Coromandel, Minas Gerais. Um motorista de 27 anos ficou ferido após um grave acidente nas proximidades do km 319 da rodovia MG-188. O acidente foi registrado na tarde da última quinta-feira (07.jul.2021), por volta das 15h.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo após passar sobre a ponte do Rio Paranaíba. O caminhão apresentou problemas no freio e tombando em seguida. O trânsito ficou impedindo completamente em ambos os sentidos da via, tendo a carga de soja em grãos se espalhado pela pista.

Compareceu ao local serviço de guincho acionado pela empresa seguradora dos veículos, que após seis horas, os retiraram do local.

A equipe contatou uma empresa que disponibilizou máquina e operador, que removeu quase a totalidade da carga para a lateral esquerda crescente da pista, desobstruindo o trânsito.

O Condutor sofreu ferimentos leves, ficando sob observação medica no pronto atendimento de Coromandel.