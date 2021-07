Caminhão foi roubado em Prata, Minas Gerais e recuperado na região rural das Três Barras | Foto: PMMG/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recuperou um caminhão que havia sido roubado na zona rural de Prata, Minas Gerais. O caminhão foi recuperado na tarde da última quinta-feira (08.jul.2021), na região rural das Três Barras, no Município de Ituiutaba.

Segundo a PMMG, dois homens — 31 e 37 anos— foram presos e uma arma de fogo foi apreendida após perseguição policial, já na área urbana de Ituiutaba. Um terceiro envolvido fugiu a pé e desapareceu após ingressar em uma mata nas proximidades do bairro Nadime Derze. O fugitivo foi identificado — tem 39 anos e está utilizando tornozeleira eletrônica, segundo a assessoria da PMMG.

Nas buscas no interior do veículo que os autores utilizara na fuga, foi encontrado uma arma de fogo foi encontrada com 05 munições intactas.

Os dois presos foram conduzidos até a Delegacia de Plantão pelos crimes de Roubo e Formação de Quadrilha e deixados à disposição da Justiça. Rastreamentos continuam na tentativa de localizar e prender o 3º autor.

Carro utilizado pelos criminosos | Foto: PMMG

O roubo

Por volta das 13h30, três homens, sendo um deles armado de revólver, surpreenderam moradores de uma fazenda no município de Prata-MG, amordaçando-os e roubando-lhes um caminhão Mercedes Benz de cor vermelha. A PMMG foi acionada e encaminhou equipes que montaram o cerco sendo os autores interceptados já em Ituiutaba, no bairro Nadime Derze, oriundos da estrada vicinal que liga à Prata.

O carro em que os autores estavam foi apreendido, sendo encontrado em seu interior a fita usada na contenção das vítimas.