Serpente capturada foi solta em ambiente próprio | Foto: Bombeiros

Na manhã desse sábado, 10 de julho, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba, foi acionado para capturar uma serpente que caiu em uma cisterna de uma propriedade rural, em Ituiutaba. Segundo os solicitantes, que utilizam a água da cisterna para consumo da residência, onde ao ligarem a bomba para puxar a água para a caixa d’água, perceberam algum problema, pois não estava enchendo a caixa. Ao verificarem o local foi visualizado a serpente no fundo da cisterna.

Os militares chegaram ao local e encontraram a serpente dentro da cisterna que possui aproximadamente 15 metros de profundidade. Foi realizado um rapel para se aproximar do animal e utilizando técnicas específicas e aparelhos para captura, foi realizada a captura da serpente.

Após capturado, foi verificado que se tratava de uma serpente conhecida por boipeva, que não é peçonhenta, de aproximadamente um metro e meio, e a mesma foi solto em seu habitat sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros orienta a população para que realize o contato via 193 sempre que se deparar com animais selvagens, para que possa ser realizado a captura segura do animal e sua soltura no habitat, e nunca tentar realizar a captura para que não ocorra nenhum acidente.