Acidente no Centro de Ituiutaba foi registrado na madrugada de 11 de julho | Foto: Bombeiros

Ituiutaba, Minas Gerais. Um grave acidente foi registrado no Centro de Ituiutaba no início da madrugada deste domingo (11.jul.2021). Cinco pessoas estavam no veículo e o motorista ficou preso às ferragens.

Os Bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba foram acionados. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também atenderam a ocorrência.

De acordo com informações de testemunhas, repassadas aos bombeiros, o veículo seguia pela Avenida 26, quando perdeu o controle e chocou-se contra a frente de uma residência.

A guarnição dos bombeiros utilizando técnicas de salvamento veicular conseguiram retirar a vítima e deixando aos cuidados da equipe do SAMU para os cuidados necessários.

Ainda segundo os bombeiros de Ituiutaba, foi realizado também uma vistoria no veículo para verificação de possível ignição e vazamento de combustível eliminando o risco de incêndio do veículo acidentado, deixando o local seguro sob os cuidados da Polícia Militar.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para precisar as causas do acidente.

