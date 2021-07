Formandos em técnico em enfermagem | Foto: SCS Fotos e Eventos

Capinópolis, Minas Gerais. Diante da maior crise sanitária vivida pelo Brasil moderno, com saturação do sistema de saúde e falta de profissionais, uma classe se destacou e protagonizou o heroísmo no país durante a pandemia de Covid-19 — os enfermeiros.

Capinópolis celebrou a formação de 15 novos técnicos em enfermagem. O curso foi ministrado na Escola Municipal Tancredo Neves, e teve início em janeiro de 2020 e foi concluído em 29 de junho deste ano.

Os novos profissionais poderão prestar serviços de enfermagem a pacientes em clínicas, hospitais, domicílios e nos serviços de atendimento a urgência e emergência — tudo sob supervisão de um enfermeiro.

“(…) Desejo que esta missão seja exercida com muito amor. É muito fácil ter sucesso profissional, só basta gostar do que faz e atender ao próximo como gostaria que fosse atendido. Sucesso a vocês”, disse a Secretária de Educação e Cultura do Município de Capinópolis, Iracilda Duarte.

Os formandos são — Amanda Lucas de Araújo; Andréa Aparecida Silva Marques; Bianca Zanotto; Fernanda Alves da Silva; Jorge filho; Lorrayne Flavia Vasconcelos; Luana Oliveira da silva; Ludmilla Maria Santos Leandro; Rosângela Maria Alves de Aquino; Solange Aparecida Soares; Taiala Rodrigues Inácio; Tatiane Silvestre de Souza; Thiago Rafael Neves; Valéria Cristina da Silva Araújo e Rosângela Maria Alves de Aquino .

Mensagens individuais

Solange Aparecida Soares | Foto: SCS Fotos e Eventos

“É com grande satisfação e orgulho que hoje falo que me formei em técnica em enfermagem, com muitas lutas, contratempos e em meio de uma pandemia. A enfermagem é a arte de cuidar, de humanizar, de dar assistência e de se colocar no lugar do outro. Sei que, com a minha profissão, posso fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

Agradeço a Deus por me conceder esta maravilhosa profissão.

Obrigada minha mãe Arlete e ao meu saudoso pai Francisco (Chicão). Obrigada ao meu querido e amado irmão Danilo soares. Obrigada meu filho amado Leandro Henrique. Obrigada ao meu esposo Marcos Arcanjo que sempre está ao meu lado me apoiando sempre. Gratidão a todos“.

Solange Aparecida Soares

Jorge Filho | Foto: SCS Fotos e Eventos

“Agradecer somente a Deus.

Obrigado é somente uma cortesia de Nossa Missão.

Responsabilidade o nosso dever.

A cura é a nossa Conquista.

Compromisso Comprido Obrigado a todos”.

Jorge filho

Amanda Lucas de Araújo | Foto: SCS Fotos e Eventos

“Se você realmente acredita em seus sonhos, não deixe eles por pequenos motivos, sonhos foram feitos para serem realizados, então se você quer algo, lute para alcançar”.

Amanda Lucas de Araújo

Luana Oliveira da silva | Foto: SCS Fotos e Eventos

“Enfim chegou o dia tão esperado a formatura, quero agradecer a Deus, a minha família, aos meus professores pelos ensinamentos e quero agradecer também a minha turma que foi a melhor. E agradecer também ao instrutor por tudo!

Chegar até aqui não foi fácil mais chegamos graças a Deus!“

Luana Oliveira da Silva

Lorrayne Flavia Vasconcelos | Foto: SCS Fotos e Eventos

“Muitas vezes para colocar um plano em prática só é necessário um empurrãozinho ou alguém que nos diga ‘vá lá e faça’ e Graças a Deus eu tive isso na minha família. Nunca deixe que a insegurança ou medo ditem um curso da sua vida. A escolha da nossa profissão é o reflexo daquilo que somos. Eu escolhi enfermagem porque é uma profissão gratificante pois nos dá a oportunidade de levar para os enfermos conforto, carinho e esperança quando eles estão mais fragilizados em um leito hospitalar, escolhi essa profissão também para cuidar das pessoas que eu amo quando precisarem de mim. Quero dedicar esse dia primeiramente a Deus minha mãe Jane Marques meu filho Leo Júnior meu marido Renato Antônio minha vó Luzia meu meus irmãos Lucas e Ludmila e toda minha família e amigos que sempre me apoiaram e não poderia esquecer da minhas amigas de curso Letícia Barretos e Solange Soares e todos os professores que passaram um pouco da sua experiência para nós.”

Lorrayne Flávia Vasconcelos de Oliveira

Andréa Aparecida Silva Marques | Foto: SCS Fotos e Eventos

Bianca Zanotto | Foto: SCS Fotos e Eventos

Fernanda Alves da Silva | Foto: SCS Fotos e Eventos

Gabriela Milena carneiro Teodoro

Ludmilla Maria Santos leandro | Foto: SCS Fotos e Eventos

Taiala Rodrigues Inácio | Foto: SCS Fotos e Eventos

Tatiane Silvrestre de Souza | Foto: SCS Fotos e Eventos

Thiago Rafael Neves | Foto: SCS Fotos e Eventos

Valéria Cristina da Silva Araújo | Foto: SCS Fotos e Eventos

Rosângela Maria Alves de Aquino | Foto: SCS Fotos e Eventos