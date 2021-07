Obras na ETE avançam em Flor de Minas | Foto: Ascom

Flor de Minas, Minas Gerais. Avançam as obras de construção e instalação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Distrito de Flor de Minas. A Ordem de Serviço foi dada pelo prefeito Wender Luciano (MDB) no último dia 29 de junho, onde serão empregados recursos próprios da Prefeitura Municipal, em cerca de R$400 mil. “Estamos agindo com muita responsabilidade. Sempre fazendo mais com menos”, disse o prefeito.

“Esse é mais um presente para você morador do Distrito de Flor de Minas. A construção dessa tão sonhada Estação de Tratamento de Esgoto irá resolver, em definitivo, esse problema do esgoto que vem a ser depositado hoje em Fossas Negras”, concluiu Wender.