Ilha de La Palma está em alerta por conta de possibilidade de erupção do vulcão Cumbre Vieja (Fonte: Governo de Canárias/Reprodução)

O vulcão Cumbre Vieja, localizado no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, pode entrar em erupção nos próximos dias e provocar um tsunami que atingiria toda a costa brasileira, do Rio Grande do Sul ao Amapá. A última vez que houve atividade vulcânica na região foi em 1971. As informações são do site Tecmundo.

A Comissão Científica do Plano Especial de Proteção Civil e Atenção a Emergências por Risco Vulcânico (Pevolca) elevou o nível de alerta de atividade vulcânica na região para amarelo, por conta do aumento rápido da ocorrência de terremotos e atividades sísmicas nos últimos dias.

O governo das Canárias afirma que os movimentos sísmicos na ilha de La Palma começaram a se intensificar no sábado. Desde então, a intensidade dos abalos vêm aumentando e atingiram uma magnitude superior a 3 na terça-feira (14).

O sinal amarelo é o segundo nível de quatro existentes. Nele, a população é orientada a se manter em estado de atenção para uma possível mudança de situação na atividade vulcânica e sísmica.

Os cidadãos devem manter planos pessoais de evacuação em caso de emergência, com a preparação de uma pequena mochila contendo celular com carregador, medicamentos e documentação.