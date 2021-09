Engavetamento envolveu 10 veículos | Foto: Bombeiros/Divulgação

Uma manhã desta sexta feira, 17 de setembro de 2021, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar em um grande engavetamento de veículos na BR-365, entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas.

Envolveram-se no acidente um total de dez veículos, sendo sete carretas e três veículos de passeio. Segundo testemunhas, a rodovia estava coberta por fumaça devido a um grande incêndio em um canavial próximo às margens da BR.

Com a reduzida visibilidade causada pela fumaça, os veículos não conseguiram parar, gerando uma série de colisões.

Duas pistas da BR-365 foram interditadas e o congestionamento chegou a atingir oito quilômetros de extensão.

Foram mobilizados Bombeiros Militares de Ituiutaba e de Uberlândia.

O motorista de uma carreta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, outras sete pessoas ficaram feridas e tiveram que ser transportadas para hospitais na região.

Um homem de sessenta anos foi salvo com uso de técnicas de salvamento veicular após mais de três horas presos às ferragens e transportado ao hospital com ajuda da equipe do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros informa a população sobre os perigos de dirigir em condições de pouca visibilidade, devendo ser adotados comportamentos semelhantes ao se dirigir em condições de neblina, mantendo distanciamento em relação ao veículo da frente e reduzindo-se a velocidade.

engavetametno

engavetametno2

engavetametno3

engavetametno4

engavetametno5